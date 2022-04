"El tracalero fuiste tú": Famoso actor mexicano protagoniza una pelea que se hizo viral en las redes sociales

09 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Alfredo Adame no deja la polémica a un lado y suma otro escándalo a su historial. El famoso actor mexicano se vio envuelto en una pelea en un restaurante mientras daba una rueda de prensa.

A finales de enero, el reconocido protagonista de telenovelas formó parte de una pelea callejera. El incidente ocurrió en medio de la vía pública luego de un choque de autos que involucró al que conducía el intérprete.

En los videos de la pelea que se hicieron viral en las redes sociales, se aprecia cómo Adame se enfrenta a una pareja y se ve caer varias veces en el piso. Según él, entre la confusión, también le habían robado el celular.

Jajaja 🤣 las pataditas que tira el Alfredo Adame. 😜🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Fd1tn1UlZV — Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) January 25, 2022

Alfredo Adame de nuevo en la polémica

Otro video que involucra al famoso mexicano Alfredo Adame se filtró recientemente en las redes. Esta vez se enfrentó a Manuel Montalvo, el abogado del peleador Carlos Trejo, que le lanzó unos comentarios en medio de una conferencia de prensa en un restaurante en Ciudad de México.

Trejo reclamó a Adame que no se presentó a una pelea con el luchador también conocido como “El Cazafantasmas”, que ambos habían acordado, ante lo que Adame reaccionó airoso. Y levantándose de su silla, se enfrentó al representante legal de Trejo.

“El tracalero fuiste tú, el que no se presentó a la rueda de prensa, fuiste tú. El payaso que no se presentó a la pelea, fuiste tú”, gritaba el jurista a Alfredo, reseñó también el portal Dallas News.

En las imágenes, se puede ver a Adame caer varias veces al suelo, luego de lanzar unas patadas que no logró atinar a su contrincante en medio del altercado que duró apenas unos segundos.

Así reaccionó Carlos Trejo

Por su parte, Carlos Trejo reaccionó a través de su cuenta de Twitter al percance. “El Cazafantasmas” tomó con mucho humor el asunto y se burló del actor tras el percance con su abogado.

“Mi opinión sobre lo que pasó hoy”, escribió el luchador en una publicación donde agregó un video de la pelea. Al final se le ve a él retorcerse y reírse a carcajadas de la situación.

Mi opinión sobre lo que paso hoy pic.twitter.com/91vfW1n5fk — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) April 5, 2022

Pese a recibir cientos de críticas en las redes sociales, Adame dijo en entrevista a Univisión que no le avergüenza reaccionar como lo hizo. "Sí, caí en su trampa, pero ni me apena, ni me acongoja, no me causa ningún problema", comentó.

Todo sobre Famosos