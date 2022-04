Tutorial: Así puedes saber cuál fue el primer "like" o "me gusta" que diste en Instagram

08 abr. 2022 - 23:00 hrs.

Si hace varios años te hiciste tu cuenta de Instagram, lo más probable es que no recuerdes cuál fue la primera publicación a la que le diste "like" o "me gusta".

Afortunadamente, para los que tienen esa curiosidad, la red social en una de sus últimas actualizaciones liberó una nueva funcionalidad para poder saberlo.

¿Cómo sé cuál fue mi primer like?

Abre Instagram desde la aplicación.

En la red social, pincha en tu perfil ubicado en el sector inferior derecho de tu pantalla.

Los dos primeros pasos

Una vez allí, busca el menú, el cual se ubica en el lado superior derecho de la pantalla.

Varias opciones son las que podrás ver. Debes escoger la que dice "tu actividad".

Lo que verás en tu perfil

En dicho panel, escoge interacciones.

Luego ingresa a la opción que dice "Me gusta".

Escoge "Me gusta"

Adentro, escoge la categoría que dice ordenar y filtrar.

Pincha en "más antiguos a recientes" .

. Presiona "aplicar".

El último paso antes de ver tus likes

En cosa de segundos, si tu conexión a Internet es buena, Instagram te mostrará cuál fue tu primer like y, además, podrás ver cuáles fueron los otros "me gusta" que diste años atrás.

