Kel Calderón actualizó estado de salud de su padre: "Está más flaco. Todavía le cuesta"

La influencer y egresada de derecho, Kel Calderón, actualizó el estado de salud de su padre, Hernán Calderón Salinas, quien estuvo internado varias semanas en una clínica tras haber contraído el coronavirus.

Sin embargo, esos complejos días para la joven quedaron atrás y conversó con Pamela Díaz sobre cómo el abogado ha ido evolucionando.

View this post on Instagram A post shared by K E L 🐍 (@k3lcalderon)

El diálogo se dio en medio de un evento, donde "La Fiera" y Kel se encontraron, momento en el que la animadora aprovechó de preguntarle a la hija de Raquel Argandoña sobre diversos aspectos de su vida.

Todo sobre Kel Calderón

"Todavía le cuesta"

"¿Cómo está tu padre?", fue una de las consultas que planteo Díaz, ante lo que Calderón reveló que su progenitor se está recuperando.

"Está mucho mejor. Sí, ya está con su kine (kinesiólogo), está más flaco", partió contando.

En este sentido, detalló que "igual todavía le cuesta, como a la gente que ha tenido Covid, la capacidad pulmonar, pero va para arriba".

Asimismo, recordó el complejo periodo que debió enfrentar su padre debido a la enfermedad. "Tenía una pata acá y la otra pata allá, se salvó", agregó.

Las declaraciones de Hernán Calderón

Hace unas semanas, el profesional habló con LUN, recordando el momento en que contrajo el virus.

"Mi hija Kel me notó muy mal el 23 de octubre y fuimos a la clínica. Me intubaron de inmediato cuando llegué y desde ahí ya no me acuerdo de nada", indicó de entrada.

"Pensaba 'hasta aquí no más llegué'. Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte, si tenía las tres dosis. La última me la había puesto hace dos meses. También miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo", reflexionó.

Entre las secuelas que le dejó el Covid-19, el abogado bajó casi 15 kilos tras su hospitalización, perdiendo mucha masa muscular. A nivel cognitivo, olvidó algunas cosas, sobre todo las que comenzaron desde su internación. "Si no me las cuentan, ni me entero", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos