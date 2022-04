"Dejo que todo fluya, no hay presiones": Thati Lira habla sobre su relación a distancia con Mauricio Isla

A fines del año pasado se hizo pública la relación del seleccionado nacional Mauricio "Huaso" Isla y la bailarina brasileña Thati Lira. Por trabajo de ambos; él parte del plantel de Flamengo de Brasil y ella figura de un programa de baile en Chile, han debido sobrellevar una relación a distancia.

Sobre ello, la brasileña conversó con LUN, asegurando estar en un "buen momento" junto al futbolista. "Nos respetamos, confiamos el uno en el otro, nos llevamos bien y estamos muy contentos. Yo siempre dejo que todo fluya, no me gusta forzar las cosas, no hay presión", menciona.

Pese a la relación a distancia, sostiene que "cuando pasas mucho tiempo con una persona no respiras, no hablas de otra cosa. Necesitas extrañar. Eso da otro sabor a la relación".

"Nada es fijo"

Respecto a las fechas de viajes de ambos, dice que "nada es fijo" y que ellos pueden ir viajando dependiendo cómo se vayan dando las cosas. "No tenemos fechas exactas para vernos, Mauricio viene y yo voy a Brasil. Nada es fijo, va sucediendo y eso es rico", dice.

Asimismo, dice estar "muy feliz" y que "Mauricio es una persona increíble. He aprendido mucho de él. Estoy agradecida de conocer a Mauricio y no a Isla. Es un gusto pasar tiempo con él".

Una pasión que comparten: el fútbol

Sin embargo, hay algo más que los conecta y es el fútbol. Thati fue futbolista en su pasado e incluso vistió la camiseta número 10, admitiendo que ama el fútbol: "Me gusta mucho el tema", y aunque pensó en ser profesional, "mi mamá o mi papá siempre me frenaban y me decidí por el baile".

"Empecé a jugar cuando tenía 11 años y jugué fútbol de salón en Brasil hasta los 17. Allá se dice futsal. Partí jugando en el colegio y luego en el club de mi ciudad, Ribeirao Pires. Después jugaba en la calle", recuerda.

En Chile también jugó: "Llegué hace ocho años y jugué en ligas de las canchas de Iván Zamorano como cinco años, solo por diversión".

