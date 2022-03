"La Burbuja" con Pedro Pascal, la quinta temporada de "Élite" y 61 estrenos más trae Netflix en abril

Netflix trae grandes producciones como estrenos para abril, con lo que pretende mantener enganchado a sus suscriptores. Este mes viene para todos los gustos con series, películas de todos los géneros, y hasta polémicos documentales.

Para los fans de las series vuelve la quinta temporada de “Élite”, una de las favoritas de los televidentes. Esta nueva entrega pretende despejar las dudas que dejó pendiente la temporada pasada en la trama juvenil de Las Encinas, el colegio más exclusivo de España.

En el cuarto mes del año, Netflix apuesta entre sus largometrajes con la comedia española “Amor de Madre” y “La Burbuja'', donde veremos al chileno Pedro Pascal. Los documentales también tienen su sitio con “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas”, sobre la enigmática e icónica rubia de Hollywood en los años 50 y 60.

También se estrena “Pálpito”, la primera serie del venezolano Leonardo Padrón creada para la plataforma, y en la que se verán actuaciones importantes de Michelle Brown y otros actores colombianos.

Todo sobre Netflix

La serie juvenil del momento vuelve a Netflix en su quinta temporada. La producción se adentra en la vida de los estudiantes del más prestigioso colegio de España. Mucho misterio e incógnita dejó la cuarta temporada. Esta nueva entrega trae nuevas caras y despide también a algunas de sus figuras.

José Luis sufre una gran desilusión después de que su novia lo dejó plantado en el altar, pero lo mejor comienza cuando su madre lo decide acompañar a su luna de miel, con la excusa de no perder el dinero.

La rubia más admirada y deseada en la historia de Hollywood tuvo una muerte repentina, así como polémica y misteriosa como su vida. El documental de Netflix busca explorar los últimos días de Marilyn Monroe.

The brighter the star, the darker the truth. THE MYSTERY OF MARILYN MONROE: THE UNHEARD TAPES comes to Netflix April 27 pic.twitter.com/GEsjU5ypTQ