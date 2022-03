"Te pareces un poco a Tokio": El radical cambio de look que estrenó Carmen Zabala

La actriz de "Verdades Ocultas", Carmen Zabala, quien interpretó en la ficción a Agustina Mackenna y que actualmente encarna a Olivia Tapia, sorprendió con un radical cambio de look.

La actriz se sometió a un notorio corte de pelo, dejando atrás el estilo que llevaban sus personajes en la teleserie de Mega, y dando paso a un nuevo look para sus obras de teatro.

El cambio de look

Hace algunos días, la actriz ya había publicado una fotografía de su nuevo corte de pelo, mientras la maquillaban para una función de teatro. El corte, denominado Pixie, se caracteriza por dejar el cabello muy corto.

Ahora, fue a través de sus publicaciones de Instagram que Carmen subió una foto en la playa, junto a la leyenda "Viva Brasil", en la cual se puede apreciar su nuevo look.

Zabala se llenó de elogios de parte de sus seguidores e incluso compararon su nuevo corte de pelo con el look del personaje Tokio de "La Casa de Papel".

"Bella! Te pareces un poco a Tokio de La Casa de Papel!", "Pero qué regia oye! Me encanta cómo te queda ese corte", "te queda fabuloso! Ese look" y "me encanta tu pelo"; fueron algunos de los mensajes que recibió.

"Verdades Ocultas"

La teleserie de Mega, "Verdades Ocultas", se terminó de grabar durante los primeros días de marzo, en una jornada que emocionó a todos los actores que por años fueron parte de la historia más larga de la televisión chilena.

Es preciso destacar, en todo caso, que para el final de la ficción aún faltan varias semanas. En 2021, Mega confirmó que a fines del primer semestre de este 2022 se espera la emisión del último capítulo.

Por mientras, se puede seguir viendo la producción, la cual es emitida de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

