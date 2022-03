"Vive en un departamento de un ambiente": El agudo comentario de Argandoña sobre Adriana Barrientos

La panelista de televisión, Raquel Argandoña, se refirió al vestuario que utilizó Adriana Barrientos para asistir al pasado festival Lollapalooza y, además, entregó detalles sobre cómo, según ella, vive la "Leona".

Durante el programa Zona de Estrellas, los panelistas analizaron el look de Barrientos, quien asistió al festival vestida completamente de la marca Gucci y también se refirieron a cuánto gasta en sus atuendos.

"Se pone toda la marca encima"

Sobre el look de la influencer, Argandoña señaló que "el vestuario de Adriana Barrientos me llamó la atención. Un traje de baño Gucci entero. Ella se ve bastante bien. Pero anda entera Gucci... Adriana a mí me cae muy bien, pero yo encuentro que se pone toda la marca encima".

"Toda la colección: cinturón, cartera, traje de baño, los anteojos. La cartera sola sale 2 millones de pesos. Los anteojos unos 700 mil pesos", agregó.

Manu González, también panelista de Zona de Estrellas, ahondó en los precios de lo utilizado por Barrientos.

"El traje de baño ronda los 500 dólares. El cinturón en torno a los 250-300 dólares", explicó.

González también detalló que "el cinturón que va arriba del traje de baño costará unos 200, 250 mil pesos. Nos vamos a los lentes, ahí estás hablando de $500 mil, aproximadamente. La chaqueta con el pantalón 1.800 dólares".

Mientras que Argandoña detallaba que "los botines –cuestan- unos mil dólares, mil y tantos".

La otrora alcaldesa de Pelarco también reflexionó que "si ella trabaja, ¿por qué no puede darse esos gustos, digo yo? (...) Ella paga eso, porque Gucci no auspicia nada".

"Vive en un departamento de un ambiente"

Además de comentar el precio de los accesorios y el vestuario que utilizó Barrientos, Argandoña detalló sobre cómo, en su opinión, vive la influencer.

"Yo sé que Adriana vive en un sector muy bonito, en El Golf (comuna de Las Condes), en un departamento de un ambiente, pero vendería unas carteritas y cinturones y me compraría otro departamento con dos dormitorios", dijo.

"Pero tener la plata ahí en carteras y cinturones y anteojos, no sé...", finalizó la ex Miss Chile.

Revisa los looks de Adriana

Todo sobre Famosos chilenos