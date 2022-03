Daniella Álvarez sufre lesión en su único pie y está en silla de ruedas: "No me enteré hasta que vi la sangre"

Muchos son los desafíos enfrentados por la ex Miss Colombia Daniella Álvarez desde que le amputaron su pierna izquierda por una isquemia en junio del año 2020. La también animadora debió reinventarse y salir adelante pese a la adversidad.

Ahora la modelo enfrenta un nuevo desafío. Sin querer se lesionó su pie derecho, lo que la obliga a permanecer, al menos por un tiempo, en silla de ruedas mientras se recupera.

¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?

La modelo explicó lo que le sucedía por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. Reveló que de tanto caminar se ocasionó una llaga en su pie, algo que no notó a tiempo.

“Mis amores, de tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad no me enteré, sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre. El tema es que por varios días no podré caminar hasta que empiece a sanar”, explicó la ex Miss Colombia.

La modelo dijo que esta situación nuevamente le deja lecciones de vida que ella debe asimilar. “Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno, de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas”, expresó.

Para Álvarez todas las experiencias vividas entre 2020 y lo que va de 2022 representan un entrenamiento continuo, en el que debe buscar la manera de salir fortalecida.

“Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad”, dijo.

Daniel Arenas la apoya en las dificultades

La publicación de la también empresaria vino acompañada de una serie de fotografías en la que se muestra junto a su pareja, el actor Daniel Arenas. Ambos se fueron a pasear a Ecuador. Ella aprovechó para dejarle un bonito mensaje de agradecimiento a su novio.

“Estas fotos lo dicen todo, qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo @danarenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos. Aquí en la mitad del mundo #Ecuador”, señaló en la publicación.

