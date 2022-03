"La estamos pasando muy bien": Reencuentro entre Silvina Varas y Maxi Ferres enciende las redes sociales

Fueron dos meses los que estuvieron juntos Maxi Ferres y Silvina Varas en el reality de Mega "Doble Tentación", en el año 2017. Cinco años han pasado desde entonces y, al parecer, habría vuelto a renacer esa "chispa" entre ellos.

Bruno Zaretti los juntó

Fue el bailarín Bruno Zaretti quien dio puntapié para que este reencuentro se diera. Silvina y Maxi fueron los modelos elegidos para una sesión de fotos que promocionaría la marca de ropa del brasileño.

"Yo los junté", admitió en conversación con LUN y sin dar muchos detalles. "Hicimos las fotos y ahora los veo muy juntitos, siempre", añadió.

Sobre esto, Maxi Ferres contó que "cuando hicimos la campaña para la marca de Bruno, fue el primer acercamiento. Yo hace mucho que no me juntaba con Silvi, mucho tiempo, pero estas fotos fueron bien hot y tuvimos mucha conexión, tenemos mucha onda, pero no estamos pololeando", aclaró.

"Nos estamos divirtiendo"

Sobre la última declaración, consultado si están "empezando" algo, el modelo aclaró que "la estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo".

Por el pasado que ambos comparten, dijo que "estuvimos encerrados como tres meses y juntos como dos, pero fue hace cinco años. Ahora estamos bien distintos los dos", agregando que poco contacto tuvieron después y que se alejaron "muchísimo".

En tanto, sostuvo que los años "ayudaron" a que volviesen a reencontrarse y a tener la "chispa" que solían tener, ahora más maduros y grandes.

"La Silvi me encanta mucho más ahora. Volvimos a hacer match. Es muy loco porque por lo general las historias de reality no funcionan y ahora nos estamos conociendo de vuelta".

Hay "química"

Del lado de Silvina, ella dice que "siempre nos hemos llevado bien y tenemos mucha química. En el set nos reíamos y las fotos empezaron a salir muy buenas. Después seguimos hablando, vamos tranqui. Maxi es un encanto".

Cinco años pasaron y al igual que Maxi, Silvi está de acuerdo con que el tiempo los ayudó. "Yo cuando entré al reality era cabra chica, insegura. Hoy soy otra persona y creo que Maxi se dio cuenta, por eso lo estamos disfrutando".

"No es difícil enganchar con Maxi, la cosa era pillarnos solteros y disponibles y eso no se había dado", cuenta y da por seguro que fue un "plan macabro" de Bruno para volver a juntarlos.