La temida maestra Tronchatoro de "Matilda": Así luce hoy la actriz Pam Ferris

A 25 años del estreno de la película "Matilda", uno de los personajes que quedó en la memoria colectiva de los fanáticos es la temida profesora Agatha Trunchbull, conocida como la maestra Tronchatoro.

La directora del establecimiento se caracterizaba por ser malvada, estricta, de carácter fuerte y por odiar a los niños, quienes, a su juicio, siempre daban problemas.

El recodado personaje fue interpretado por la actriz británica Pam Ferris, quien para ese entonces tenía 48 años de edad.

Carrera en el cine

Pese a que "Matilda" es quizá una de sus producciones más recordadas, Ferris comenzó su carrera en 1984 actuando en "Meantime" y luego en "The House".

La actriz también participó en producciones como "Connie", "Death to Smoochy" y "Harry Potter y el prisionero de Azkabán".

Desde 2003 a 2006 también interpretó a la detective amante de la jardinería Laura Thyme en "Rosemary & Thyme".

Vida personal

Pam Ferris se casó en 1986 con el también actor Roger Frost, con quien mantiene una relación hasta la actualidad.

En una entrevista realizada por una revista británica, la actriz reveló que la decisión de formar una familia la tomó "muy tarde" debido a que estaba dedicada a su desarrollo profesional.

"Estaba obsesionada con mi trabajo y es por eso que no me casé hasta los 38 años y es la razón por la que no tuve hijos. Sin embargo, no tener hijos no es una tristeza en mi vida. Sé que no habría sido una mala madre, pero no hay que arrepentirse", explicó.

Actualidad

Actualmente, Pam Ferris tiene 73 años de edad y se mantiene alejada de las redes sociales.

La última participación de la actriz en una producción audiovisual fue en la película "Tolkien" en 2019, donde interpretó a la señora Faulkner.

El filme corresponde a una película biográfica estadounidense que relata la vida del profesor de inglés, filólogo y escritor J. R. R. Tolkien, autor de libros como "El hobbit", "El Señor de los Anillos" y "El Silmarillion".

Así luce Pam Ferris

