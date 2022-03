"El terrible jefe" de El Club de la Comedia: Así luce hoy Juan Pablo Flores

"El Club de la Comedia" fue uno de los programas de humor que sirvió como un semillero para distintos comediantes del país.

Algunos de los artistas que participaron en este programa y que han logrado posicionase en la escena del stand up nacional son Sergio Freire, Natalia Valdebenito, Alison Mandel y Pedro Ruminot.

Otro de los comediantes que fue parte del estelar, desde la primera y hasta la temporada número 13, fue Juan Pablo Flores, recordado por personajes como el "Cotito" y "el terrible jefe".

Flores fue uno de los fundadores del reconocido programa de Chilevisión, el cual en un comienzo se llamó "Sociedad de Comediantes Anónimos (SCA)" y era transmitido por el canal de cable Vía X.

El presente de Juan Pablo Flores

Hace algunos años se conoció que Juan Pablo Flores se "autoexilió" al sur de Chile junto a su familia, específicamente a la zona de Villarrica y Pucón.

En esa oportunidad, Sergio Freire reveló que "el terrible jefe" no tenía ni celular, por lo que costaba mantener el contacto con él.

"Es el único que se nos escapó. La única forma de saber de él es venir a verlo. No tiene celular, redes sociales, nada que lo una al mundo", indicó Freire en 2019.

Pese a que se mantiene alejado de las cámaras, los escenarios y la televisión, Flores ya utiliza redes sociales y suele compartir parte de su vida en el sur de Chile a través de Instagram.

Según las publicaciones que comparte, Flores se dedica a la creación de diversos productos en base a madera nativa, como mesas con diferentes tallados.

En una de sus publicaciones del verano, Juan Pablo Flores aparece junto a Pato Pimienta en un escenario, en un reencuentro con uno de sus compañeros más notables en "El Club de la Comedia".

Sin embargo, "el Cotito" explicó que no se trataba de su retorno a las pistas, sino que solo había subido a saludar a su excompañero,

"Amigos y amigas, solo subí al escenario para saludar a Pato en su show, disculpad si se entendió otra cosa, de todas maneras si alguna vez me presento en algún lugar, con mucho gusto se los contaré, saludos a todos!!!!", señaló en esa oportunidad, dejando en claro, que aún no ha vuelto a realizar stand up.

Así luce actualmente Juan Pablo Flores

