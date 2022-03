"Me atrevo a los cambios": Este es el nuevo desafío laboral de Raquel Argandoña

La animadora de televisión, Raquel Argandoña, anunció que tendrá un nuevo desafío laboral a contar del próximo miércoles.

La ex Miss Chile suele utilizar sus redes sociales para entregar tips sobre nutrición, belleza e incluso hablar de sus cirugías, y ahora, será a través del mundo digital, que Argandoña lanzará su nuevo emprendimiento.

Nuevo desafío laboral

"Voy a hacer lo que creo que la gente quiere ver y que nunca he tenido en televisión, un programa de conversación de Raquel", reveló la animadora.

A contar del 23 de marzo, la conductora debutará en "Raquel Forever" un programa que realizará todos los miércoles entre las 20:30 y las 21:30 horas desde su cuenta de Instagram (@argandona.raquel).

En el espacio de conversación, la exalcaldesa de Pelarco, tendrá invitados para tratar diferentes tópicos como salud, belleza, estilo, sexo, entre otros e interactuar con el público.

"La idea de este live es ser un programa de conversación con invitados para que mis seguidoras, porque es para Instagram, sepan los tips de Raquel Argandoña, cómo me cuido en la nutrición, en belleza, o el tema de las cirugías", dijo.

"Yo no tengo ningún problema en asumir mis cirugías, todo el mundo sabe que me he operado. En el fondo, es para que mis seguidoras sepan cómo me cuido y cómo mantengo la imagen que todas mis seguidoras siempre me celebran", añadió.

"Me sé muchos secretos de la farándula"

Otro de los sellos que tendrá "Raquel Forever" es que la otrora alcaldesa responderá las dudas que le realicen sus seguidores, ya que, asegura, no tener secretos.

"Soy lúdica, soy buena, soy mala, me sé muchos secretos de la farándula, de toda en general y yo no tengo secretos y no tengo problemas en que la gente me pregunte lo que quiera", aseveró.

Sobre los desafíos de su nuevo live, la actual rostro del programa "Zona de estrellas" explicó que "a mí me gustan los cambios y soy una mujer que siempre está innovando, que siempre está en la actualidad… una mujer entretenida y tengo una personalidad increíble y fuerte".

Emprender en el mundo digital "me parece maravilloso. Yo siempre he estado vigente porque me atrevo a los cambios, a los desafíos, a estar en tendencias y siempre estoy a la moda porque tengo un equipo atrás que me asesora. Y esto digital me acomoda, ya he hecho algunos lives y he tenido harto impacto", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos