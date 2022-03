"Vendí huevos y estampé poleras": Paulina Nin de Cardona cuenta cómo superó difícil momento económico

La exconductora de televisión Paulina Nin de Cardona se sinceró y contó cómo ha logrado salir adelante luego de haber vivido difíciles momentos económicos.

Nin de Cardona vivió una compleja situación financiera luego de haber sido estafada en 2005 por su contador Luis Cajas, conocido como el "contados de las Estrellas", sin embargo, ese no fue el único traspié que debió superar, ya que durante la pandemia también tuvo que ingeniárselas para salir adelante.

"Quedé en la calle"

En el programa "De Tú a Tú" de Canal 13, la exconductora revivió la estafa que sufrió en 2005.

El contador Luis Cajas fue condenado a pagarle $158 millones a Nin. "Salió la condena, él estuvo preso un año en Colina 1, después le dieron cuatro años de libertad vigilada porque son delitos de papel, no mató a nadie", explicó la exconductora.

Nin aseguró que no recibió "ningún" peso, ya que el contador que la estafó "dijo que se había gastado toda la plata que se había llevado de todos nosotros, estafó a mucha gente".

La estafa provocó que Nin quedara con una gran deuda con la Tesorería General de la República. "Empecé dese el año 2014 a luchar por una incobrabilidad, he conocido cuatro tesoreros de la República y no ha pasado nada. Hasta que me di cuenta por una abogada que esto estaba prescrito".

"No me podían quitar nada más, me quitaron mi casa, me quitaron mis muebles, me quitaron todo. Todo a remate".

"Remataron mi casa en 150 palos y sólo me dejaron sacar a mis perros. Entre a la casa a buscar el resto de cosas y el viejo me dijo ‘usted ya no puede sacar más cosas, porque esto ya no le pertenece' (...) Quedé en la calle", sentenció.

"Vendí huevos y estampé poleras"

Otro de los complejos momentos económicos que enfrentó Nin ocurrió durante la pandemia del coronavirus.

Martín Cárcamo le consultó a la exconductora cómo ha pasado los dos últimos años de pandemia. Al respecto, Paulina expresó que ha vivido "del primer retiro, del segundo retiro y de mis ahorros, y me reinventé, vendí de todo, vendí huevos, estampé poleras, yo me las arreglo".

"Sigo siendo la misma persona, la Paulina Nin sigue siendo la misma, con plata o sin plata, es la misma persona", finalizó la recordada presentadora del Festival de Viña del Mar.

