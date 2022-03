Kika Silva desmiente romance con Benjamín Vicuña: "Es hasta ridículo"

La influencer chilena Kika Silva se refirió al rumor que comenzó a circular en la prensa argentina, que la sindicó como la nueva pareja del actor chileno Benjamín Vicuña.

En conversación con un programa de TV+, la modelo, que por estos días se encuentra viviendo en Estados Unidos, descartó de plano estar involucrada con Vicuña.

"Es ridículo"

"La verdad no tengo idea de dónde salió eso. Es hasta ridículo porque yo también estoy pololeando y estoy en otra", sentenció la chilena.

Kika agregó que a Vicuña "están buscándole parejas no más. Déjenlo tranquilo, pobre Benjamín. Con él tengo buena onda, imagínate, tenemos hartos amigos en común, lo conozco. De hecho, trabajamos con el mismo equipo, somos amigos y genial".

Para cerrar, Kika afirmó que desconoce el origen del rumor. "Me di cuenta por Instagram que habían escrito cosas, y mis seguidores me ponían en las fotos, pero sinceramente no sé más", terminó.

¿Quién es el pololo de Kika Silva?

Hace más de un año, Kika Silva se encuentra viviendo en Los Angeles, Estados Unidos, ciudad en donde encontró nuevamente el amor con Timothy Burton, heredero de una empresa de ropa urbana.

Al joven lo vio por primera vez en un strip club, ya que un amigo en común que tienen ambos, Andrés Erlandse, invitó a Kika a una fiesta a donde asistió Tim, la cual se desarrolló en este especial lugar.

"No hay muchas mujeres en el mundo que lo puedan pasar bien en un strip club... una de las primeras cosas que pensé sobre Kika fue que es muy especial", comentó Burton a LUN, en diciembre de 2021.

