"Siento que no nací para ser mamá": Carolina Brethauer se sincera sobre su maternidad con su hija de 13 años

La recordada periodista Carolina Brethauer es enfática en señalar que no es de las que dicen que ser mamá "es lo más maravilloso que le ha pasado en la vida. A mí me cuesta y cuando lo digo, la gente me reta".

Así de clara fue en una conversación que tuvo con LUN, en la que explicó que día a día se tiene que esforzar criando a su hija de 13 años, porque asegura que "no nací para ser mamá".

"Me tocó serlo y me tocó con una hija maravillosa, con una paciencia única, cumplidora. Yo soy mucho más loca. Le pregunto si se fumó un pucho en una fiesta y me contesta. '¡Cómo se te ocurre!'. Le digo 'que eres pava, como puedes ser hija mía'. Yo llegaba con cuatro pololos a la edad de ella", recordó.

La familia de Carolina

Juntas volvieron a vivir en Santiago en 2021, tras un año y medio viviendo en Chiloé, pasando gran parte de la pandemia en el sureño paisaje de la isla.

Vivían con la pareja de Carolina, con quien lleva 16 años de relación. La convivencia con él se resume a que pasan del amor al odio. "Somos de esas parejas que se confrontan (...) Lo bueno es que lo pasamos muy bien juntos y no necesitamos a nadie, nos matamos de la risa", sentenció.

Si bien llevan más de 15 años juntos no se han casado, aunque él sí se lo ha propuesto, pero en circunstancias particulares.

"Es muy divertido porque los hombres siempre te piden casamiento cuando estás peleada con ellos, entonces cuando estás en tu mejor momento no se habla del tema. Para mi hija tampoco es tema", cerró.

