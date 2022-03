Manuel Pellegrini y la vejez: "Le estoy dando pelea, aunque sé que es una batalla que inevitablemente perderé"

El afamado director técnico chileno Manuel Pellegrini dentro de dos años "cambiará de folio" y pasará a cumplir 70 años de edad.

Si bien muchas personas de su edad en Chile ya se encuentran disfrutando de su jubilación, el exfutbolista, que actualmente dirige al Real Betis en España, sigue con sus compromisos laborales y no tiene fecha estimada para su "retiro".

Así lo confirmó en una entrevista a LUN, en la que aseveró que "es el fútbol el que lo retira a uno. Ya me pasó como jugador y ahora me pasará como entrenador. El día que nadie quiera contratarme, seguro que será el día del adiós".

Pellegrini y la vejez

Además de llevar una vida activa laboral, Pellegrini también cuida su salud física realizando deporte, asistiendo a clases de golf una vez a la semana y también de tenis. En la conversación explicó por qué le gusta esta modalidad de jugar en solitario.

"Me gusta hacer así esos deportes porque no estoy para competir con nadie a estas alturas. Yo soy súper competitivo y me frustra perder. También voy dos veces a la semana al gimnasio", aseguró.

El "Ingeniero", como también es conocido, reconoció que si bien no le tiene miedo a la vejez, "le estoy dando pelea, aunque sé que es una batalla que inevitablemente perderé".

Y el momento de ser "viejo" para él no está determinado por la edad. "Mi papá, que era muy sabio, siempre decía que uno deja de ser joven cuando un día no puede hacer lo que hizo ayer", reflexionó.

