"No faltan las desubicadas que opinan sobre el cuerpo ajeno": Peka Perra responde con todo a seguidora

La actriz y comediante Ingrid "Peka" Parra respondió de forma directa a una usuaria que la criticó, en redes sociales, por el físico con el cual quedó tras haber dado a luz hace algunos meses a su hija Emma Ignacia.

El comentario lo recibió a través de los mensajes privados de la aplicación de Instagram, como respuesta a una historia que subió Parra con ropa deportiva.

"Tenías tan lindo físico antes de ser mamá", le señaló la internauta, respuesta que Peka subió como historia, sumando un emoji de una cara enojada y preguntando además la opinión a sus seguidoras ante dichos juicios.

Tras unos minutos, subió una serie de historias, en donde primero agradeció a quienes le envían simpáticos mensajes a través de la App, y también arremetió contra la seguidora que la cuestionó.

"Solo agradecer la buena onda de todas las mujeres que me siguen en este Instagram. Se pasaron pa' buena onda. Sí, no faltan las desubicadas que todavía opinan sobre el cuerpo ajeno. A mí no me afecta el comentario para que sepan", indicó de entrada.

Luego se refirió a la internauta, a quien le dijo que "no te bloquee para que veas este mensaje, porque yo creo que uno se merece una disculpa igual. No me afecta, pero sí me gustaría que aprendieras a que uno no puede comentar el cuerpo de otra persona así".

"Mi guagua es de 4 meses. Entonces ¿Es necesario? Acuérdate del 8M ¿Ya? O por último, si uno se pone a comentar el cuerpo de otra persona, que sea un poquito buena onda. Con todo lo que está pasando en el mundo, un poco de amor ¿O no?", complementó.

"Por último, si uno se pone a comentar el cuerpo de otra persona, que sea, no sé, un poquito de buena onda, tiremos un poco de amor", cerró, mientras se realizaba un masaje corporal.

