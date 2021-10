La comediante y actriz Ingrid "Peka" Parra salió al paso de las críticas que le hicieron algunas de sus seguidoras, tras anunciar que había programado una cesárea para que su hija naciera este miércoles 13 de octubre.

Mediante su cuenta de Instagram, durante la jornada del martes 12, Parra mostró todos los preparativos y la maleta que llevará a la clínica para recibir a Ema.

"El cuerpo es mío"

Luego de lo anterior, inició una dinámica de preguntas y respuestas, en donde entre otras cosas, le preguntaron el motivo de por qué había preferido la cesárea por sobre el parto normal.

"Mucha gente te dice, 'qué atroz, ay te va a doler mucho, te va a doler el doble, ay quiere cesárea y no quiere sufrir'. Pero el cuerpo mío, y el cuerpo es tuyo y tú puedes elegir lo que quieres", partió indicando.

Luego ahondó sobre su decisión, señalando que "yo elegí cesárea porque no quiero, básicamente, que la Ema sufra. Yo me doy lo mismo, a mí me da igual. Yo no quiero que ella sufra".

Revisa las historias

El baby shower de Peka

El 3 de octubre, solo días antes del nacimiento de Ema, Peka celebró el baby shower, hasta donde llegaron famosos invitados a dejarle regalos a la pequeña.

En Instagram, Parra compartió fotos de los preparativos de la celebración, en donde se puede ver que el color rosado predominó en la terraza de su hogar, tanto en la decoración como en la comida.

Los fans de Ingrid aplaudieron la decoración del lugar, y le desearon lo mejor para este miércoles, el día en que nacerá Ema.

Revisa las fotos:

Todo sobre Famosos chilenos