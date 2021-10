Peka Parra pronto tendrá a su hija: ¿Cuándo se recomienda practicar una cesárea?

La actriz Peka Parra tiene programada para este miércoles 13 de octubre su cesárea para dar la bienvenida a su hija Emma.

La actriz ha documentado en sus redes sociales todo el proceso y, recientemente a través de sus historias de Instagram, comentó las críticas que ha recibido por realizarse una cesárea programada en vez de un parto natural.

“El cuerpo es mío, o el cuerpo es tuyo. Tú decides lo que quieres... Yo elegí cesárea, básicamente, porque no quiero que la Emma sufra. Yo me doy lo mismo. A mí me da igual, pero ella no va a sufrir”, comentó la actriz.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sitio web oficial recomienda que la cesárea solo debería ser aplicada cuando se trata de una necesidad médica.

En este caso, no se conocen los antecedentes médicos o personales que llevaron a Peka Parra para tomar esta decisión. Pero en algo que coinciden la actriz y la OPS, es que el sufrimiento fetal es considerado como una de las razones para recomendar la práctica de la cirugía.

¿Cuándo se recomienda una cesárea?

Esta intervención quirúrgica, en la que se practican incisiones a la pared abdominal y al útero para poder sacar al bebé, es considerada segura, pero es más riesgosa que un parto natural.

En una cesárea pueden ocurrir situaciones de emergencia que ponen en riesgo la salud de la madre como de los bebés, por eso, dependiendo del médico, se recomiendan bajo ciertas condiciones de salud.

Las situaciones más comunes en las que se debe programar una cesárea, según la Clínica Las Condes, son:

Si está en riesgo la madre o el bebé.

Si el parto vaginal no ofrece seguridad.

Cuando el bebé no se acomoda para el parto. Puede tener un hombro, las nalgas o cualquier parte del cuerpo que no es la cabeza ubicada hacia el canal de parto.

Si el proceso de dilatación durante el parto no avanza como debería.

Si los latidos del bebé se ven alterados durante el trabajo de parto, más conocido como sufrimiento fetal.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

