"Los que me rechazaron van a buscarme": Marcianeke lanza advertencia a quienes lo han "mirado en menos"

El cantante chileno Marcianeke suele utilizar sus redes sociales para conectarse con sus fans y, también, para lanzar "indirectas" a ciertas personas, sin mencionar directamente a quien.

Durante la madrugada de este viernes 11 de marzo, el cantante, quien se encuentra en Argentina por estos días, subió un intrigante mensaje sin mencionar a un interlocutor claro.

Recostado sobre la cama, Marcianeke escribió sobre el clip: "Síganme mirándome en menos, pero calmado no más, voy a sonar de pana (bien) y los que me rechazaron van a buscarme (sic.)".

En el clip, el joven no hace alusión a ningún artista, aunque se puede inferir que ha buscado colaborar con otros cantantes y no han querido sacar una canción junto a él.

El rechazo de la mánager de Paloma Mami

Hace algunas semanas, la mánager de Paloma Mami, Lorena Astorga, descartó de plano que la cantante unirá su voz con el oriundo de Talca.

"Paloma con Marcianeke, rotundamente no. No tanto por el estilo, porque él pega, es innegable, pero el contenido de su letra, el mensaje que entrega es diametralmente opuesto al de Paloma", indicó de entrada en un largo mensaje.

Ahondó en este punto diciendo: "(Paloma) ha dicho en varias entrevistas que no hará alusión a la droga ni sexo explícito, y menos delincuencia".

"Mi opinión personal es no (...) Su melodía es pegote, me gusta, pero el contenido está pésimo, normalizar droga, delincuencia y todo lo que hace mal a una sociedad no hace nada de bien a esta misma", agregó.

Sobre con quién sí colaboraría Paloma Mami, Lorena aseguró que a futuro "la vería quizás con Denise Rosenthal", sumando un emoji de una cara con corazones y un corazón rojo.

