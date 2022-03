¿Porqué se fue de Chile?: Conoce la historia de amor por la que Tatiana Merino emigró a Australia junto a sus hijas

Fue en 2016 cuando la recordada show-woman, Tatiana Merino, dejó todo atrás para realizar un cambio radical en su vida. En esa época dejó Chile y junto a sus hijos se trasladó hasta Australia.

Actualmente, la conocida actriz de televisión se desempeña desde 2017 como colaboradora de una empresa de aseo que presta sus servicios a diferentes tiendas del país.

A cinco años de haberse incorporado a la compañía, fue reconocida como una de las trabajadoras más comprometidas, siendo premiada con un diploma y un cheque de 100 dólares por parte de su jefa.

"Al limpiar no se me cae ninguna corona, soy la misma Tatiana", destacó la intérprete en una reciente entrevista con LUN.

¿Por qué se fue de Chile?

La decisión de elegir un país tan lejano a Chile para vivir esconde una romántica historia, ya que Tatiana se enamoró de un artista australiano cuando fue a celebrar sus 50 años en Sidney, donde se encuentra su familia.

Durante ese viaje, la exfigura de TV conoció a Warren Bain, un hombre separado, amigo de su hermana, que la flechó de inmediato. “Mi vida dio un giro por el amor”, confesó a La Cuarta en ese entonces.

Pese a la brecha idiomática, detalló que "cuando nos conocimos quedamos en enseñarnos los idiomas, así comenzamos a salir. Con translate en mano, jajajá".

"Llegó mayo, yo le dije que me regresaría. Y me pidió que nos diéramos un tiempo para conocernos. Me llevó a Nueva Zelanda cinco días. Y así fuimos viendo nuestra relación”, relató sobre el romance con Bain.

Finalmente, Merino optó por regresar a Santiago a buscar a sus hijos para instalarse definitivamente en Australia, donde tras estar un año sin trabajo se integró al rubro de limpieza.

