"Deje de meterse en mi vida": Fer Figueroa responde con todo a seguidora que criticó la forma en que cría a su hija

La exchica reality Fernanda Figueroa, quien se hizo conocida en "Doble Tentación", en abril de 2021 se convirtió en madre de su primera hija, a la cual bautizó como Leah.

Desde entonces, ha compartido en su cuenta de Instagram videos y fotos de las dos, dando cuenta de cómo ha llevado la crianza de la pequeña, la que le valió críticas durante esta semana.

"Abúrrase"

Resulta que la joven influencer subió una historia donde aparece la pequeña tomando leche directamente desde su biberón, que fue respondida por una de sus seguidoras.

"Cuídala un poquito más, deja de pasarla bien tú un rato", le señaló la internauta, recibiendo una dura respuesta por parte de Figueroa.

La chilena-mexicana le dijo: "Señora, abúrrase. Preocúpese de lo suyo, deje de meterse en mi vida, la mamá soy yo. Córtela".

Revisa la respuesta de Fer Figueroa

Historia de Fernanda Figueroa

La pareja de Fernanda Figueroa

Por otra parte, a diferencia de sus antiguas relaciones, la que tiene con el padre de su bebé ha preferido mantenerla completamente en el anonimato.

Su decisión la explicó en una entrevista a comienzos de 2021, según consigno Glamorama, donde dijo: "Este pololeo lo decidí tener solo para mí, no publicarlo, no exponerlo, porque con mis otras relaciones que expuse no me fue muy bien".

Luego, en febrero del mismo año, en una conversación que mantuvo con la conductora de TV Carolina de Moras, aseguró que su pareja es un chileno que "arregla y vende autos", con quien a esa fecha llevaba un año de relación.

Solo una vez subió en historias una foto con su pololo, luego de abrir una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde le pidieron que subiera una imagen con él.

Revisa la historia

Historia de Fernanda Figueroa con su pololo

Todo sobre Famosos chilenos