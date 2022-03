Faloon Larraguibel confiesa qué ha sido lo más difícil en la crianza de sus tres hijos pequeños

Faloon Larraguibel, quien se hizo conocida por su participación en programas juveniles, se mantiene actualmente activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores.

Actualmente, la modelo es emprendedora y conduce un matinal de cocina, mientras que en el ámbito personal se encuentra casada el futbolista Jean Paul Pineda y es madre de tres niños: Luciana, Jean Paul Jr y Augusta.

Mediante el formato stories, Larraguibel respondió una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores sobre la maternidad, en específico sobre cómo lo hacía con la crianza de sus retoños, quienes tienen pocos años de diferencia.

"Cuesta muchísimo"

"¿Cómo lo hiciste con dos bebés tan pequeños juntos?", fue la consulta que le realizó una usuaria a Faloon, quien grabó un video entregando un honesto mensaje en relación a su experiencia: "Cuesta muchísimo", partió señalando.

En este sentido, explicó que cuando nació Luciana ella se encontraba viviendo sola en España. "Fue obviamente terrible porque no tenía a nadie que me ayudara, y que me enseñara a cómo mudar y todas esas cosas de una mamá primeriza, esas dudas que tiene uno. Estaba sola”, contó.

"Volví a Chile y quedé embarazada de JP, y cuando él nació Luciana era aún chiquitita. Me fui a Brasil con dos guaguas, cuesta demasiado porque eran muy pequeños y necesitaban demasiada atención”, continuó.

En otro registro, una seguidora le preguntó sobre la paciencia que tiene con sus pequeños, ante lo que contestó con honestidad.

"No tengo paciencia con nada, con ninguna cosa, no solo con mis hijos, ya no me queda. Estos de verdad que son desordenados, son pesados, me caen mal ya”, añadió entre risas.

Revisa el video de Faloon Larraguibel

