Al igual que su padre 19 años atrás: Hija adolescente de Miguel Garcés participa en "Rojo" como bailarina

Son muchos los hijos que optan por seguir los pasos de sus padres o, al menos, seguir en parte el camino que ellos hicieron. Este es el caso de Fernanda Garcés, quien a sus 17 años ingresó al casting de "Rojo", mismo programa en el cual debutó su padre Miguel Garcés como cantante, en 2003, hace casi dos décadas atrás.

Fernanda, quien también es hija de Bárbara Peláez, bailarina del mismo "Rojo" en que participó Miguel, a diferencia de su padre no se presentó al casting como cantante, sino que como artista circense.

La joven, que se considera "hija" del programa, ya que sus padres se conocieron allí, aseguró a LUN que su talento, más allá de la voz, va con el movimiento. En sus tiempos libres se desempeña como cheerleader y además está en la Compañía de Danza de Ballet de La Pintana.

"Todo lo que sea baile y destreza me encanta. Yo me enfoco en tratar de ser completa y hacer lo que me pidan. Además, pienso estudiar danza", contó al citado medio.

Talento y trauma con el canto

Pese a tener talento en el baile, lo cierto es que también heredó la buena voz de su padre, aunque por un trauma infantil ha decidido tomar un camino diferente al de Miguel Garcés.

"Cuando chica descubrí que podía cantar, le conté a mi abuela y ella me llevaba a los cumpleaños de sus amigas, como chochera, para que cantara el 'cumpleaños feliz', pero en uno me equivoqué en el nombre (de la cumpleañera). Eso provocó que todos se rieran y desde ahí me cohíbo y no me gusta cantar delante de nadie. Eso me pasó a los cinco años", recordó.

Fernanda reconoce que el baile igual la pone nerviosa, pero es un "nervio rico", a diferencia de lo que pasa cuando intenta cantar en público.

Actualmente la joven va en tercero medio, y tendrá que convalidar su tiempo para rendir en el programa y también en el colegio. "Voy a tener que hacer magia, pero bien organizada se puede", cerró.

