"Preciosa igual que tú": Hija adolescente de Amaya Forch y Amaro Gómez-Pablos debuta como modelo

La talentosa actriz y cantante Amaya Forch compartió con sus seguidores de Instagram una noticia que la tiene de lo más feliz.

Resulta que una de sus hijas, Julieta, fruto de su antiguo matrimonio con el periodista Amaro Gómez-Pablos, debuto como modelo en la sede chilena de una de las agencias de modelaje más grandes del mundo.

"Está tan grande"

En su cuenta, Forch publicó un retrato en primer plano de su hija, tomada en una de las sesiones en las que ha participado como modelo.

"Mi Juli está tan grande y ahora que es parte de Elite Model Chile, le sacan fotos tan lindas", escribió al pie de la publicación, que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus seguidores, que hicieron hincapié en el gran parecido que tienen las dos.

"Se pasó, preciosa igual que tú", "hermosa la Juli, éxito para ella", "bellísima, cómo no con esa madre", "es muy hermosa", "hermosa", "qué preciosa tu hija Amaya, se pasó", "mucho éxito para ella", "qué grande está", "se pasó para ser estupenda"; son algunos de los mensajes que más se repitieron en el posteo.

El matrimonio de Amaya y Amaro Gómez-Pablos

Fue en 2005 cuando Amaya Forch se casó con Amaro Gómez-Pablos. El matrimonio duro 9 años y de dicha unión nacieron sus dos hijos, Julieta y Alonso.

En 2014 terminó la relación entre ambos, en medio de acusaciones de infidelidad por parte de él. Si bien los primeros años no se habrían llevado bien, actualmente tienen una buena comunicación, principalmente por los hijos que tienen en común.

"Cuando ya pasa todo el dolor de la separación y uno puede estar más tranquilo, hay que tener la sabiduría de tratar de llevar la relación con el ex lo mejor posible para los niños. Eso no significa ser amigos ni andar mandándose WhatsApps. Pero sí en las cosas que tienen que ver con los niños me parece súper bien tener buena onda para ponerse de acuerdo", declaró ella a Wapp TV a mediados del 2021.

