"Gran trabajo como padres": El admirable gesto que tuvo la hija de Diana Bolocco con perritos que estaban en la calle

Un admirable gesto fue el que tuvo la hija de Diana Bolocco y Cristián Sánchez, Gracia, con un grupo de perros que se encontraban cerca de la caleta de pescadores en donde pasaron el más reciente fin de semana.

La historia la contó Sánchez en su cuenta de Instagram, logrando conmover a sus más de 1,1 millones de seguidores que acumula en la plataforma.

El gesto de Gracia

Cristián publicó dos fotos de Gracia, en donde se ve alimentando a un grupo de perritos que se encontraba en la caleta de pescadores.

En la descripción, el conductor de televisión contó que "me encanta la sensibilidad que tiene la Gracia, y su amor por los animales... Fuimos a la caleta a comprar pescados... mientras yo pagaba, ella (como siempre) fue a hacerle cariño a los perros de los pescadores".

"Nos fuimos y, cuando estábamos llegando a nuestra casa, la miro y veo que estaba llorando en silencio... Casi se me partió el corazón. Me dijo que le daban pena los perritos, porque quizás no tenían qué comer", agregó.

Tras ver el triste llanto de la pequeña, Sánchez contó que decidió comprar un poco de comida para que ella pudiera estar tranquila por haber alimentado a los perros. "Ver su sonrisa fue un regalo precioso", cerró el orgulloso padre, logrando cientos de comentarios y miles de likes por parte de sus fans.

"Gracias por incluir en su educación el amor por los animales", "ojalá se imitara en todos los niños tener y dar amor a nuestros hermanos chicos", "admirable su corazón", "gran trabajo como padres", "la princesa es un amor"; son parte de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

