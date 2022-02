"¿Aún estás con tu marido?": Faloon Larraguibel enfrenta nuevos rumores de separación con Jean Paul Pineda

Este fin de semana, la exparticipante de "Yingo", Faloon Larraguibel, respondió una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores, las cuales tuvieron que ver directamente con su vida personal.

Una de ellas estuvo relacionada, específicamente, acerca de su matrimonio con el futbolista Jean Paul Pineda.

¿Se separó de Jean Paul?

Larraguibel nuevamente enfrenta rumores de estar separada, esta vez, por no subir registros a sus redes sociales durante largo tiempo junto al deportista.

Una consulta que recibió fue: "¿Aún estás con tu marido? No vi saludo para tu cumpleaños", le escribieron en la pregunta, la cual optó por responder a través de una famosa cita.

Sobre una selfie donde aparece mirando sonriente a la cámara, la rubia escribió: "Quiéreme en voz baja, tan bajita, que la gente piense que no somos nada. El amor mientras menos ruido hace, más tiende a durar".

Si bien no respondió directamente la pregunta, se desprende a partir del texto que los dos están mejor que nunca, pese a la poca exposición pública.

Los coqueteos de Jean Paul Pineda

A mediados de 2021 comenzó a viralizarse en TikTok un video de una usuaria, en donde expone que el marido de Faloon, el futbolista Jean Paul Pineda, le estaba coqueteando pese a estar casado con la exparticipante de "Yingo".

Tras circular por las redes los pantallazos, a Faloon le llegó a su cuenta de Instagram una serie de mensajes de apoyo de parte de sus fans, señalándole que no debería seguir con su marido por el intenso coqueteo filtrado.

Palabras que en ese entonces molestaron a Larraguibel y, por lo mismo, optó por alzar la voz y exigir que dejaran de mandarle comentarios en dicho tenor.

"Es problema mío"

"¿En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones", se puede leer al inicio de la historia, en donde envió su mensaje.

"Si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Qué envidia provoca ver a las personas felices, cuático. Van a tener que aguantarse no más, porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches", cerró.

