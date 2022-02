"Es un desafío para mí": Hijo de Hotuiti se fue a vivir a París con unos franceses que conoció en sus vacaciones

La recordada figura de televisión Hotuiti Teao se tomó, con Francisca Ayala y sus hijos, las últimas vacaciones familiares antes que le toque asumir como diputado para el próximo período legislativo que inicia el 11 de marzo.

El rapanui visitó Miami junto a su familia, ciudad en donde su hijo mayor, Sebastián, se hizo muy amigo de unos viajeros provenientes de Francia.

Tan fuerte fue la conexión, que le ofrecieron al veinteañero irse a vivir a París con ellos, algo a lo que accedió y actualmente se encuentra en la romántica ciudad europea.

Nueva vida en Francia

"Eran franceses muy buena onda. Ellos me empezaron a invitar a su país y, bueno, yo aproveché que estaba en Miami para cruzar el Atlántico", comentó a LUN, en donde entregó mayores detalles de su radical decisión.

Este es su primer viaje que realiza sin sus padres, sumado a que está en un país donde no sabe hablar el idioma. "Ahora todo es nuevo, yo no sé nada de francés, solo inglés. Y acá estoy fuera de mi zona de confort porque en realidad es muy diferente todo. Es un desafío para mí", aseveró.

En cuanto al alojamiento, uno de los miembros del grupo le ofreció una pieza en su departamento, donde actualmente está residiendo.

"Tuve la suerte que me dio la vida de encontrar un grupo súper amigable. Son cabros de mi edad, trabajadores, muchos de ellos viven solos y que me ofrecieron sus casas y conocer el país. Todos hablan inglés y son simpáticos. Estoy aprovechando, la idea sería quedarme un tiempo", aseguró.

Lo anterior, eso sí, depende de su universidad, ya que el joven está cursando el último año de ingeniería civil en obras civiles, y no sabe si las clases serán online, presenciales, o una combinación de ambas.

"Si es online me quedo. Si no, tendré que irme no más. Los estudios para mí van primero", cerró, revelando que durante estos días sabrá la determinación que tomará su casa de estudios.

