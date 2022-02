Tras años alejada de Chile: Lola Melnyck reapareció en "Mucho Gusto" comentando el conflicto de Rusia y Ucrania

Este viernes los televidentes quedaron sorprendidos y vivieron un "viaje al pasado", la modelo Lola Melnyck fuera invitada a "Mucho Gusto" para comentar su punto de vista sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Cabe precisar que Melnyck nació en la región de Odessa, cuando existía la Unión Soviética. Actualmente, esos terrenos corresponden a lo que es Ucrania, y se ha reportado que dicha región ya ha tenido invasión del ejército ruso.

Lola se reencontró con su público chileno, en el mismo canal en el cual por años trabajo como modelo en los extintos espacios, "La Ley de la Selva" y "Morandé con Compañía".

Lola y el conflicto en su nación

Melnyck conversó desde Brasil con el "Mucho Gusto", país en el cual actualmente vive por su trabajo, y de entrada realizó un llamado a la prensa y su responsabilidad de "entregar una información correcta", con el objetivo de evitar malos entendidos y desinformación.

La ucraniana aseveró que ha conversado con algunos de sus compatriotas, y lo único que piden es "paz", y la han calmado, ya que aseguran que todo el conflicto con Rusia "se va a acabar luego".

Lola insistió en su teoría de otorgar responsabilidad a Estados Unidos en la invasión, tal como lo había hecho días antes de la ofensiva del ejército de Putin.

"El pueblo ucraniano y ruso son pueblos hermanos. Obviamente que existe un conflicto, pero por qué justo explotó ahora, cuando Estados Unidos, hace poco tiempo atrás, sale con una imagen compleja desde Afganistán. Mi pregunta es por qué justo después de eso", persistió.

Al ser consultada sobre si cree que esta escalada de violencia podría ser una "cortina de humo", para "desviar la atención de otros procesos como el de Afganistán", la rubia no quiso aventurarse a un diagnóstico.

"No sé, puede ser. Yo no soy quién para decirlo. No se trata solo de Rusia y Ucrania que son pueblos hermanos, esto es como un juego de ajedrez", prosiguió.

En Twitter, Lola Melnyck se convirtió en tendencia, al igual que "Mucho Gusto", llenándose de comentarios por su elocuencia al hablar del conflicto, aunque algunos no coincidieron con su punto de vista.

