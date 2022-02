Reapareció tras un año alejada de las redes sociales: Así luce la exchica reality Dominique Lattimore

La modelo y exchica reality Dominique Lattimore reapareció en redes sociales con una emotiva publicación en la que reveló los motivos que la llevaron a mantenerse alejada de los medios durante un año.

Lattimore, quien fue parte de programas juveniles como Calle 7 y reality shows como "Doble Tentación", había borrado todas las imágenes de su cuenta personal. Sin embargo, esta semana sorprendió a sus seguidores con dos nuevas postales.

"Sentí una profunda necesidad de cambio"

"Estoy de vuelta en contra de mi voluntad, no quería, pero en el camino he aprendido que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere", partió escribiendo.

En este sentido, explicó que ha recibido muchos mensajes sobre el porqué dejó las redes sociales y su trabajo por tantos meses. "La verdad no tengo respuesta, solo sentí una profunda necesidad de cambio, de entregarme por completo a Dios, de sanar, de ser transformada, de descansar", argumentó.

"Mi cabeza era una máquina de trabajo desde los 15 años, mi corazón estaba nublado de heridas que no me permitían disfrutar de la paz absoluta que Dios quería darme", agregó.

En la misma línea detalló que si bien tenía buenos ingresos, "no estaba dando nada en la vida de alguien más y cuando pude ver esto dije: No quiero esto para mi vida".

Además, Dominique publicó una imagen de ella mediante el formato stories, en la que se mostró feliz y agradeció el apoyo que le han brindado a través de la plataforma.

