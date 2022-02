"Gracias por salvarme de este mundo": La tierna publicación que hizo Lisandra a Raúl Peralta por San Valentín

Pese a sufrir un mal rato producto de un ataque que recibió contra ella y su bebé en gestación, Lisandra Silva igual tuvo tiempo para celebrar junto a su prometido, Raúl Peralta, el Día de San Valentín.

En su cuenta de Instagram, la modelo dedicó un tierno mensaje al bailarín, destacando sus cualidades como pareja y lo que le ha ayudado para mirar la vida de otra manera.

El mensaje de Lisandra a Raúl

En la mencionada red social, la también empresaria publicó una galería de fotos en las que aparece ella junto a Peralta en diferentes momentos de su vida.

Al pie del post escribió: "Amor mío, gracias por salvarme de este mundo lleno de desamor, de engaños y superficialidad. Contigo conocí el amor verdadero, puro y sincero. Aprendí a caminar por un sendero de luz y confianza. Y finalmente pude vivir el amor sin miedos".

"Cada día que caminamos juntos por esta vida me siento afortunada de haberte encontrado. Y fueron tantos años de pedirle a Dios arrodillada de encontrar un buen hombre que me amara y me respetara después de tanto sufrir por amor, que me premió contigo", agregó.

Cerró diciendo que "amo nuestra familia y a nuestros dos hijos. Me diste todo lo que desee en la vida y más. ¡Gracias por todo, te amo! Feliz San Valentín".

El posteo obtuvo en menos de doce horas más de 80 mil likes y cientos de comentarios, llenos de felicitaciones a la feliz pareja por el amor que se tienen e irradian.

"Qué pareja más hermosa", "ojalá estén juntos para siempre", "hermosos me encantan", "tu familia es hermosa, mucho amor para ustedes", "linda familia" y "qué bonitas tus palabras" son algunos de los mensajes que más se repitieron en la publicación.

