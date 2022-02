Kika Silva falló dos veces en examen de conducir estadounidense: "Me bajó mucho la ansiedad"

La animadora Kika Silva hace algún tiempo se encuentra viviendo en Los Ángeles, California, donde ha intentado en dos ocasiones aprobar el test teórico que se requiere para obtener la licencia de conducir en Estados Unidos.

"Me complico entera"

En conversación con LUN, la modelo culpa a los nervios por sus fallidos intentos de aprobar el test teórico. "Cuando hay que realizar algo en un tiempo determinado soy un desastre. Aunque sepa la respuesta y sea fácil, me complico entera".

"Es ansiedad y siempre me ha pasado. Quedo en blanco y me acelero mucho internamente. Yo igual me lo tomo con humor. Hay que reírse", comenta.

En este sentido, confesó a través de sus historias de Instagram que antes de hacer el test teórico, hizo tres pruebas de ensayo que sí aprobó. "Pensé que estaba preparada, porque me fue súper bien", dijo.

"Sacar licencia acá es toda una aventura"

Silva explica que en Estados Unidos se debe llegar temprano al lugar para hacer fila y dar la prueba teórica, ya que no se toma hora como en otras partes. "Debes esperar tu turno. Estuve desde las 10:30 y terminé a las 16:00 horas. Sale un poco menos de 40 dólares (cerca de 32 mil pesos chilenos) y te piden certificar tu dirección. Te sacan la foto para licencia y luego dar la prueba".

El test se divide en dos partes: "La primera sección es señalética y la pasé de inmediato. La segunda consiste en una prueba de alternativas y me fue realmente mal. Además, está todo el tema de las medidas como las millas (en Chile se mide en kilómetros) y los pies (en centímetros). Yo soy nula para los números y me pierdo por completo cuando me hablan de millas", dice.

El último intento

Tras dos fallidos intentos, Kika ahora se encuentra estudiando para dar por tercera vez la prueba teórica. "Hice el test dos veces el mismo día y me queda otra oportunidad. Pude darlo por tercera vez enseguida, pero me recomendaron volver otro día porque si me equivocaba debía realizar todos los trámites nuevamente".

La influencer destaca que es esencial manejar en Los Ángeles, porque sin auto es difícil recorrer la ciudad y los servicios de autos son "impagables". Respecto al test práctico, finaliza indicando que "mucha gente me ha dicho que es extremadamente difícil y que uno debe estar en su mejor comportamiento, así que sacar la licencia de conducir en Estados Unidos es toda una aventura".

