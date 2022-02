Betsy Camino abrirá salón de belleza inspirado en la Reina Isabel: "Quiero que piensen que están en un palacio"

Betsy Camino realizó una millonaria inversión para su nuevo emprendimiento: "B&C Salon", su estudio de belleza en el que estuvo al menos siete meses analizando el mercado para llevar a cabo este negocio, según dice ella.

En conversación con LUN, cuenta que hizo un "estudio de marketing" y recorrió las quince mejores peluquerías de Santiago para hacerse una idea: "Me di cuenta de que ninguna me fascinaba, porque el personal no me hacía sentir en casa o no hacían un buen trabajo".

Fue este martes 8 de febrero que, a través de sus redes sociales, dio a conocer su nueva fuente de ingresos, cuyo espacio es de 150 metros cuadrados y está ubicado en Providencia.

Millonaria inversión

Fueron más de $58 millones que la bailarina tuvo que desembolsar para llevar a cabo este proyecto. "Yo soy show y brillo", dice la modelo, agregando que "no paso desapercibida y cuando la gente entre a mi salón quiero que diga 'esto es un palacio, estoy en la casa de la Reina Isabel'. Me gustan las cosas caras", cuenta.

El lugar está en etapa de construcción todavía, por lo que incluso la cubana ha tenido que preocuparse de las tuberías y conexiones de servicios públicos. Ahora, están en el proceso de instalación del aire acondicionado.

Por otro lado, la atención será especial para los clientes. Contará con una barra para que los que están esperando puedan servirse un bebestible; lo mismo para aquellos que se atenderán, considerando que pueden pasar horas en una peluquería. "Será parte de la experiencia", cuenta.

Sueña con ser mamá

Su emprendimiento vino de la mano con el profundo deseo que tiene de ser madre y otorgarle la vida que Betsy siente que debe darle a sus futuros hijos. En tanto, no descarta seguir invirtiendo en más negocios.

"Me estoy preparando porque en el futuro quiero ser mamá y quiero darle a mi hijo o hija todos los lujos que mi mamá no pudo darme. Estoy pensando más allá", cuenta Camino.

Las opciones son muchas, detalla Betsy. "No quiero privarlo de la felicidad por un tema de dinero. Tal vez quiera ser doctor o ingeniero y quiero poder pagarlo. No quiero sonar como si me importara mucho el dinero, pero estamos en Chile y sí es importante".

Todo sobre Famosos chilenos