Inolvidable como la "Reineta" en Pituca Sin Lucas: Así ha sido la trayectoria de Ingrid Cruz

Ingrid Elena Cruz Toro, de 46 años, actual rostro de Mega, es una reconocida actriz de teleseries chilenas, activa desde 1998, quien ha conseguido destacarse en 17 novelas en la pantalla chica, además de aparecer en películas, series y tener sus propios programas.

Nacida el 1 de julio de 1975 en Antofagasta, es hija del conservador de bienes raíces Norman Cruz y de la secretaria Sara Toro. Por parte de su padre, Ingrid tiene raíces directas salvadoreñas, ya que este emigró de El Salvador cuando joven.

Si bien la chilena nació el primer día del mes, su familia y amigos suelen celebrarle su cumpleaños dos veces, el día que llegó al mundo y el 13 de julio, momento en que ella salió de una incubadora y sus padres por fin pudieron conocerla.

View this post on Instagram A post shared by ingridcruztoro Oficial (@ingridcruztoro)

En su ciudad natal, la actriz estudió en el Liceo Experimental Artístico y, posteriormente, en el Colegio Instituto Santa María de Antofagasta, hasta que se mudó a Santiago para ingresar a la carrera de actuación en la Academia Club de Teatro de Fernando González Mardones, de donde salió en 1998, mismo año que empezó a ejercer.

Te puede interesar Mostró parte de su carita: Mayte Rodríguez sube el primer video junto a su hijo Galo

A más de 20 años del fin de Mundomágico: Así luce hoy su conductora, la "tía" Carol Kresse

Conoce quién es Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

Actriz de teleseries

Su debut como actriz fue en Canal 13, lugar en el que trabajó por 10 años, en la teleserie "Marparaíso" junto a Jorge Zabaleta y Cristián Campos. Aquí empezó a ganar reconocimiento por sus papeles en "Machos" (2003), "Brujas" (2005) y "Lola" (2007), entre otros.

Una vez salió de la exseñal católica, en el año 2009, ingresó a TVN para participar de tres ficciones: "Esperanza", "Reserva de familia" (2012) y "Somos los Carmona" (2013). No obstante, pronto terminó su contrato y llegó a Mega como antagonista en Pituca Sin Lucas.

Desde ese entonces no ha dejado las pantallas de Mega, apareciendo en más teleseries como "Pobre Gallo", "Tranquilo Papá", "Juegos de Poder" y "Demente". Además, tuvo su momento como jurado del show de talentos "The Switch Drag Race: El arte del transformismo".

"Sana tentación"

En tanto, el pasado 27 de noviembre del 2021, Ingrid se estrenó, los sábados a las 16:30 horas, en la conducción del programa "Sana Tentación", donde acompañada por invitados en cada capítulo, conoce recetas y preparaciones saludables, además de deliciosas.

"Toda la vida me he cuidado del peso, pero ya no, aprendí a relajarme. ¿Y qué aprendí ahora?: estar sana", señaló la actriz.

Paso por la pantalla grande y el teatro

Durante 13 años, Ingrid participó de películas chilenas, dándoles mayor importancia mientras estuvo alejada de la televisión, apareciendo en el 2013 en la pantalla grande con "Videoclub" y "Barrio Universitario", además de la obra de teatro "Un dios salvaje".

De todas formas, sus primeras apariciones en películas fueron en el 2003 con su participación en "El Nominado", al que le siguió "El vuelo del Manutara" y, finalmente, "Prueba de actitud" en el 2016.

Vida familiar

Parte importante de su vida es su hija Emilia de 14 años, fruto de la relación con su expareja, el diseñador Leo Scheinffelt. Actualmente, la actriz se encuentra de novia con el kinesiológo Ignacio Rocco desde el año 2019.

Todo sobre Famosos chilenos