"Encontrémonos en Mundomágico" fue uno de los programas favoritos de una generación de niños, (ahora adultos jóvenes), que se ilusionaban con ver el mundo de los adultos, pero en formato miniatura.

Fueron varios los conductores que se hicieron cargo del espacio originalmente emitido por UCV y luego por La Red. Sin embargo, a quien más recuerdan muchos es a Carol Kresse.

Carol Kresse en Mundomágico

La diseñadora gráfica de profesión estuvo animando el show infantil durante cuatro años, compartiendo con inolvidables personajes como el "Osito Willy" y el "Señor Chanchini".

Gracias a su fama, aprovechó de grabar los dos discos que sacó el programa y se perfiló como una de las conductoras de "recambio" de la pantalla chica. No obstante, tras el fin del espacio en 2001, decidió alejarse para siempre de la TV.

El presente de Carol Kresse

En 2001, luego de separarse, comenzó una relación con el actor Francisco "Pancho" López. Desde ese año se han vuelto inseparables y en 2004 se comprometieron y casaron.

Con López ha trabajado incansablemente en la fundación que él mismo formó llamada "Patroncitos", que brinda experiencias entretenidas a niños en situación de riesgo social.

Actividad de Fundación Patroncitos

En el presente, además de colaborar con la organización de su esposo, se dedica a la venta de sombreros de origen ecuatoriano, y también participa en un grupo que hace tributo musical a la banda Mocedades y, además, canta villancicos.

¿Extraña la televisión? A Página 7 en 2021 señaló: "No he recibido alguna propuesta, ni me he movido, me desconecté, aunque seguí haciendo eventos para empresas. Me gustaría estar en algo familiar, porque infantil no creo que funcione muy bien, pero me encanta la parte artística".

Así luce hoy Carol Kresse

