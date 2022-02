"Sufrí abuso sexual y no recibí apoyo": Karen Bejarano revela compleja situación vivida en su niñez

La exchica "Mekano" y actualmente figura de televisión, Karen Bejarano reveló que hace varios años fue víctima de un abuso sexual, específicamente durante su infancia.

La artista hizo dicha confesión en el popular podcast de Spotify llamado "Con la ayuda de mis amikas", mientras conversaba sobre los motivos que la llevaron a comentar de forma pública sobre sus problemas de salud mental.

La revelación de Karen

La cantante partió diciendo que "durante muchos años estuve con una depresión que para el resto de la gente podría haber pasado perfectamente desapercibida... Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado no más".

Luego, expuso que dicho traume fue un abuso sexual por el cual no recibió el apoyo ni se atrevió a contar en el momento en que ocurrió.

"Yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como 'ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada'... Me metieron más miedo y fue peor para mí... Me pasó que todo el miedo que tuve toda mi vida de hablar del tema, cuando lo hablé se hizo realidad", develó.

Bejarano agregó en la misma línea que "sentía que tenía que contárselo a mi marido (Juan Pedro Verdier). Creía que no le estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Yo tampoco me estaba diciendo la verdad sobre mi vida a mí misma".

Crisis de pánico

El día que le contó a su esposo ocurrió el colapso de Karen. "Me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté. Se enteró mi hijo de la peor forma, porque no era ni la forma ni el minuto en que me hubiese gustado que él se enterara. Y ahí me internaron", recordó.

Durante un mes en 2021 estuvo en un centro de salud mental Karen Bejarano, y ha reconocido que durante este tiempo ha estado en terapia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Todo sobre Famosos chilenos