"Un sueño hecho realidad": La emocionante reacción de la pareja de Ingrid Aceitón tras el nacimiento de su hija

Una emocionante reacción fue la que tuvo Ignacio Jelvez, la pareja de la exchica reality Ingrid Aceitón, tras el nacimiento de la hija de ambos, Ada Mía.

La pequeña nació durante esta semana, de acuerdo a la publicación que hizo Aceitón en su cuenta de Instagram, en donde aparece solo la mano de la esperada bebé.

Recordemos que ambos, a comienzos de 2021, vivieron un doloroso proceso de pérdida cuando Ingrid tenía 7 meses de gestación.

"Un sueño hecho realidad"

Jelvez publicó una emotiva galería de fotos de él junto a Ada, con una tierna descripción que emocionó a más de 20 mil personas que le dieron "me gusta" a su publicación.

"Un sueño hecho realidad. Dios es justo y sabio como dije anteriormente. Valió la pena luchar cada caída que la vida nos presentó al cruzarnos con el destino", comenzó señalando.

Continuó diciendo que "te doy las gracias de rodillas Diosito lindo y no basta. No existe nada comparado con un ser que viene de ti, es algo increíble, una sensación que no se puede explicar con palabras, sino con emociones, pero no sabes cómo".

"Estoy chocho, estoy emocionado, estoy feliz que no sé ni qué escribir. Bienvenida al mundo mi vida hermosa, Ada Mía Jelvez Aceitón", remató escribiendo en la publicación, que obtuvo cientos de comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores.

"Me emocioné hasta las lágrimas al leer tu publicación", "es tan lindo abrir Instagram y encontrarse con estas noticias", "felicidades y muchas bendiciones", "felicidades y bendiciones para ustedes como familia", muchas felicidades", son algunos de los mensajes que más se repitieron en el posteo.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos