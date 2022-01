Daniela Castro compromete ayuda por dos años para mujer que fue mordida por uno de sus perros

La influencer y cocinera chilena, Daniela Castro, hace un mes se vio envuelta en una denuncia que hizo una mujer, Carolina, quien acudió a un noticiero chileno para acusar que uno de los perros de la ganadora de "MasterChef Chile" la había atacado directamente en su rostro.

Además de eso, Carolina aseveró que Castro se desentendió de los gastos médicos derivados de la mordida de su animal y de las terapias psiquiátricas y psicológicas producto del impacto del ataque.

Tras la emisión del reportaje en televisión, Daniela había preferido mantenerse en silencio, sin entregar declaraciones. Eso hasta esta semana, puesto que la influencer ocupó su cuenta de Instagram para entregar su versión de los hechos.

"Me haré cargo de los gastos"

La cocinera aseguró que “yo siempre he estado dispuesta a hacerme cargo de los gastos médicos de Carola. Después del accidente siempre tuve contacto con ella y me preocupé de su estado de salud. Además, le insistí que me haría cargo de la situación e incluso firmé el pagaré de la clínica”.

Continuó señalando que “los primeros días de octubre me llega una carta de sus abogados informándome que ellos se harían cargo del tema. Lo que me sorprendió mucho, porque mi comunicación con ella siempre fue muy fluida y cercana”.

Daniela recordó que el día que su mascota mordió a Carola, ella había asistido junto a un realizador audiovisual para hacer una grabación en la casa de la chef. Como iban a grabar, el animal se quedó afuera de la casa, ya que no sabían cómo sería la reacción del perro frente a tanta comida expuesta.

“Grabamos y al terminar le conté la historia de él, que lo maltrataron de pequeño y que quería darle una vida como se merece. Ella entendió y empatizó con él”, y posteriormente, tanto Carola como el audiovisual lo conocieron, acariciándolo, de acuerdo a sus dichos, sin ningún problema.

El accidente ocurrió cuando “Carola muy emocionada hizo una videollamada para mostrarle el perro a su hermana, lo mostró de lejos, luego se acercó por el lado efusivamente, se agachó para grabarlo abrazándolo de cerca y Charlie se sintió amenazado, porque era alguien desconocido”.

Si bien en el reportaje emitido en TV, Carolina aseguró que Daniela no quería pagar sus gastos, esa misma noche las dos conversaron de forma privada y acordaron los términos en que seguirá su relación en adelante.

“Esto fue un accidente lamentable que ocurrió en mi casa (...) y me haré cargo de los gastos de Carola por 2 años; rehabilitación, psiquiatra, psicólogo y demases”, cerró.

Lee su declaración completa:

