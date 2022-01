Britney Spears decidió probar un nuevo look mientras disfruta de su libertad. La cantante libra ahora una batalla judicial contra su padre, Jamie Spears, por su patrimonio. Denuncia se hizo rico a costa de ella.

En medio de unas vacaciones que disfruta con su novio Sam Ashgari, la estrella pop publicó un video en su cuenta Instagram mostrando el nuevo color de su cabello. "Aquí estoy yo con el pelo morado. Estoy aburrida, ¿ok? ¡Muy aburrida, así que mi chica de las uñas dijo que lo hiciera!", dice al inicio.

Y luego aclara que no está convencidad de este radical cambio de su tradicional tinta rubio. "Chica... lo hice pero no estoy seguro de que me guste pero bueno... aquí estoy yo con un mini vestido de 100 dólares con mis botas", comentó Britney Spears.

Padre de Britney Spears intentó lanzar su propio programa de cocina

El abogado de la intérprete de "Toxic", Mathew Rosengart, presentó varios documentos donde afirma que Jamie “se involucró en una mala gestión financiera y comercial en su propio beneficio... se involucró en una conducta abusiva y de intimidación hacia su hija, privó a su hija de las libertades civiles fundamentales...”, reseñó People en Español.

La denuncia fue presentada en respuesta a la solicitud del padre a un tribunal para que su hija siguiera pagando sus honorarios legales, a pesar de que su tutela fue suspendida. En el momento en que el padre de Spears presentó esa petición, Rosengart calificó la solicitud de “abominación”, informó la revista Variety.

Entre otras cosas, los documentos aseguran que Jamie se pagó a sí mismo 6 millones de dólares durante los más de 13 años que estuvo a cargo de la tutela. También argumenta que el padre de Britney sucumbió ante un “abuso crónico del alcohol que perjudicó su capacidad para servir fielmente (los intereses de su hija Britney)”.

Rosengart dice que Jamie Spears dispuso de unos 6 millones de dólares para la presentación de la idea de un programa de televisión llamado “Cookin’ Cruzin’ & Chaos”, con la esperanza de poder venderlo. El padre de Britney convirtió uno de los autobuses que sería utilizado en las giras de su hija en un camión de comida.

Lo acusan de malversar 36 millones de dólares

Rosengart también dice que además de los 6 millones de dólares que obtuvo Jamie, se gastaron millones de dólares más en abogados para poder sostener la tutela. Según el abogado de Britney Spears, los honorarios legales superaron los 30 millones de dólares que, sumándole lo ganado por Jamie, asciende a más de 36 millones.

En el pasado, Jamie aseguró que todo el dinero que consiguió en los años de la tutela fue aprobado por la corte. Ahora, el padre de la cantante pidió una audiencia para el miércoles 26 de enero de 2022, con el objetivo de pedir más honorarios para los abogados. Sin embargo, Rosengart se opone.

