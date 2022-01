Jorge Zabaleta recuerda pelea de dos hermanos en "Machos": "Hubo hasta combo en el hocico"

El actor Jorge Zabaleta, uno de los protagonistas de la teleserie del 2003, "Machos", reveló que durante el rodaje de la ficción, dos de los miembros del elenco se trenzaron una pelea que terminó a los golpes.

Zabaleta lo comentó en un programa de Canal 13, confidenciando que quienes llegaron a los combos fueron los actores Felipe Braun y Pablo Díaz, que en la teleserie eran hermanos.

Pelea de "hermanos"

La confesión de Jorge vino luego que el guionista y también actor de "Machos", Rodrigo Bastidas, que también se encontraba en el programa, comentara que "de todas las veces en la teleserie, solo hubo una pelea muy cortita entre Felipe Braun y Pablo Díaz, pero no recuerdo por qué fue".

"Hubo hasta combo en el hocico", añadió Jorge Zabaleta, recordando que el primero que lanzó un golpe fue Díaz ante Braun.

"Pablito Díaz pegó un combo, pero pesaba como 22 kilos (...) Felipe Braun lo quedó mirando y se siguieron amenazando, y ahí tuvieron que entrar a decir que pararan", rememoró.

Gonzalo Valenzuela y su pelea con los marinos

Otros de los "Machos" que tuvo una pelea durante la teleserie fue Gonzalo Valenzuela, quien no se enfrentó a un compañero de elenco sino que contra un marino.

"Aparecieron todos estos carteles en Viña, éramos los ‘Machos’, y ese día era una fiesta al inicio del Festival de Viña, había un evento en la discoteque del casino, y abrieron las puertas a las dos de la mañana y entraron un grupo de marinos”, indicó de entrada Valenzuela en el mismo programa.

"Estábamos ahí todos nosotros, estaba conversando con alguien y llega un marino bajito, y me dice ‘así que tú eres de los Machos’, y le digo que sí", agregó, recordando que el uniformado le pidió que hiciera su coreografía.

Valenzuela se negó y el marino insistió en su solicitud, a lo que Valenzuela le dijo: "Sabes, ¿quieres que te saque la cresta? Y él me dice que no y se fue. Luego aparece un hombre enorme, y me dice ‘¿así que quieres pegarle a mi hermano?’, y le digo ‘así que tú quieres pelear’, y me saco la chaqueta para pelear".

"El hue... se echó para atrás, agarró un vaso y me pegó en la cara. Fueron ochenta puntos (en la cara), me pasé un mes y medio grabando de perfil", cerró.

