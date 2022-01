"Se la peleaban": Papá de Tiane Endler cuenta cómo fueron los inicios en el fútbol de la mejor arquera del mundo

Este lunes 17 de enero, la portera nacional Christiane Endler hizo historia al ser elegida como la mejor arquera del mundo en el premio The Best de la FIFA, convirtiéndose así en la primera latinoamericana en lograrlo.

Quien mostró su felicidad frente a la noticia fue el padre de la jugadora, Peter Endler, quien vio desde Chile la premiación que galardonó a su hija como una de las mejores del fútbol femenino.

"Es increíble. Estamos prácticamente infartados. Estuvimos esperando esto durante los últimos años y que haya salido esta vez es a lo menos maravilloso" comentó el padre de Tiane a LUN.

Tiane Endler y su papá

Peter destacó que Tiane "es la primera arquera latinoamericana que logra ser The Best y también la nombraron como la mejor portera en el once ideal de la FIFA. Así que, pucha, son dos noticias tremendas. Y pensamos que se lo merece, para nosotros hace tiempo que era la número uno".

Todo sobre Christiane Endler

Los inicios de Tiane en el fútbol

Peter Endler también comentó sobre los inicios en el fútbol de la arquera de la Selección, revelando que Tiane comenzó en dicho deporte jugando para la empresa en que él trabajaba.

"Ella de repente aparecía con 12 o 13 años y se quedaba mirando los partidos. Y un día faltó alguien y yo propuse que Tiane lo reemplazara. Todos empezaron a decir que no, como vamos a meter a una mujer, qué sé yo. La probamos una vez y después no salió más del equipo, todos se la peleaban" aseguró.

Por otra parte, confesó que su hija en sus inicios jugaba en otra posición hasta que el exguardameta de la UC, Marco Cornez, la convenció de probarse al arco: "Cuando tenía entre 14 y 15 años empezó como delantera. Marco Cornez la vio y dijo 'pucha, esta niña debería ser portera'. Ahí la probó en esa posición hasta que la convenció. De ahí no se movió más y yo creo que eligió muy bien" señaló.

Sumado a esto, también se refirió al momento actual de su hija: "Está súper motivada, contentísima en el club que se encuentra ahora. Muy feliz con sus compañeras, se juntan muchísimo, comparten asados y todo. Se siente plena. Su próxima meta es ganar la Champions League", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos