"Fueron 17 días de pesadilla": Iván Cabrera se refiere a las disculpas públicas de su expareja

Iván Cabrera se refirió en una publicación de Instagram a las disculpas públicas que le ofreció su expareja, Antonella Muñoz, quien se retractó de las acusaciones de abuso contra el bailarín que hizo a finales del año pasado.

"Fueron 17 días de pesadilla"

"Hoy no es un día para ostentar, ni ser soberbio ni mucho más. A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más", comienza el escrito del ex Rojo.

Todo sobre Famosos chilenos

"Solo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida", agregó.

Sin odio ni rencor

Posteriormente, Cabrera dijo no sentir "odio ni rencor" señalando que "quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias".

"Solo me queda el día de hoy dar gracias a Dios. Estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor. Me refugié en los míos los que son de verdad ¡Los que nunca te dan vuelta la espalda! Los que siempre están, ¡Los que no solo están en la prosperidad!",

"¡Dios es lo más grande! ¡Se lo pedí todos los días! Junto a un ejército de ángeles, familia y amigos que nunca me soltaron", finalizó.

Disculpas de su expareja

Antonella Muñoz publicó en sus redes sociales dos videos en los cuales pidió disculpas al bailarín y señaló las causas que la llevaron a realizar esta falsa acusación de abuso.

"Quería grabar este video para ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera Salinas, mi expareja, por el daño ocasionado a él principalmente, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerles disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre", comienza diciendo en el video.

La joven de 28 años explicó que luego de caer en excesos con las drogas y tener un colapso por estrés, le concedió la entrevista a la periodista Cecilia Gutiérrez en la que lanzó las acusaciones. "Me encontraba muy mal psicológicamente, dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias".

"Él jamás me violó, y esto lo recalco. Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión", dijo.

"Iván nunca me obligó a estar con otras personas... asumo todo lo que dije. Con él sí tenía una relación abierta, pero él jamás me obligó a nada. La relación no funcionó por otros motivos que no voy a profundizar", agregó.