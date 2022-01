Desestiman archivar el caso y ahora el príncipe Andrés deberá ir a juicio acusado del delito de abuso sexual

El hijo favorito de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, irá a juicio por abuso sexual. Aunque trató a través de sus abogados de impedir el avance de una denuncia de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, un juez estadounidense rechazó la petición de desestimar el caso y dio luz verde para continuar.

Los titulares de la prensa británica, como el Daily Mail, detallan el desenlace que pudiera tener la historia de Virginia Giuffre, quien insiste en “lograr justicia” en su caso.

Esta podría ser la lucha familiar más escandalosa que enfrenta el palacio de Buckingham, después de los divorcios de Diana de Gales y el príncipe Carlos, el de Andrés y Ana, y además empañara la celebración del Jubileo de Platino (70 años) de la reina.

Todo sobre Realeza Británica

La nueva crisis que empaña a la familia real británica viene del pasado. Virginia Roberts Giuffre mantiene su acusación, la mujer de 38 años afirma que el príncipe Andrés la violó cuando ella tenía 17 años.

La decisión del juez Lewis Kaplan hará que por vez primera un integrante de la familia británica se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de violación y agresión sexual, informa el diario El País.

Los abogados del hijo de la reina Isabel insistían en desestimar el caso por el pacto económico de 500 mil dólares que sostuvo Giuffre con Epstein en el 2009, para que guardara silencio y no demandara al pedófilo, quien finalmente se quitó la vida en una cárcel de Nueva York, ni a otro “potencial acusado”, explica el diario ABC.

Giuffre afirma que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York en su adolescencia en una vivienda del barrio Belgravia en Londres. Y aunque el príncipe Andrés insiste en negar que conoce a la chica, su foto sujetándole la cintura se ha hecho viral en las redes.

Con una reputación maltrecha, el príncipe Andrés fue obligado por la reina Isabel II a renunciar a sus compromisos como integrante de la familia real desde hace algunos años cuando se conoció el caso.

Ahora, se sabe que el royal tratará de vender un chalet de su propiedad ubicado en los Alpes suizos, que posee un valor de más de 25 millones de dólares, para hacer frente a la demanda millonaria, pues se dice que la soberana inglesa “no pondrá una libra”.

Prince Andrew facing lawsuit over Swiss chalet

A photo taken on May 7, 2020 shows the wooden chalet Helora, owned since 2014 by Britain's Prince Andrew, Duke of York and his ex-wife Sarah Ferguson in the Alpine resort of Verbier, western Switzerland https://t.co/mtWertAGC1 pic.twitter.com/UYB8OKZG78