"No puedo recordarlo todo": Protagonista de "Malcolm" habla de los rumores de su pérdida de memoria

Frankie Muniz, el actor que dio vida al protagonista de la popular serie "Malcolm in the Middle", aclaró en uan entrevista los rumores de su supuesta pérdida de memoria y de su estado de salud.

Las sospechas sobre la memoria del artista comenzaron a circular hace años en las redes sociales, a raíz de una serie de accidentes cerebrovasculares que sufrió en 2012 y 2013.

Los comentarios señalaban que, incluso, no recordaba cuando grabó la exitosa serie, ya que sus problemas médicos le causaron una pérdida de memoria grave, detalló el portal de Televisa.

Por ese motivo, habló por primera vez en todos estos años sobre los rumores y aclaró el estado de la salud de su memoria en el podcast “Wild Ride! with Steve-O”.

Frankie Muniz sufrió nueve conmociones cerebrales

"Esta es la primera vez que realmente he podido aclarar el rumor”, dijo Muniz. "Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas... Buscas mi nombre y es básicamente: ‘Frankie se está muriendo’”.

El actor oriundo de Nueva Jersey, Estados Unidos, explicó las conmociones cerebrales que sufrió debido a su afición a las carreras deportivas. Sin embargo, aseguró que el motivo detrás de su mala memoria es la apretada agenda de trabajo que tuvo cuando era un adolescente.

“Lo he pensado mucho durante años, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a lo que me refiero? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales”. No obstante, agregó: “Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”.

Revisa la entrevista realizada al protagonista de "Malcolm"

