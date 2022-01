"Me faltaba inspiración": Kathy Salosny se fue de Santiago para vivir en Algarrobo

Un radical cambio en su vida dio este 2022 la vida de la recordada conductora de televisión, Katherine Salosny, ya que optó por dejar el ajetreado ritmo de Santiago para irse a vivir a la comuna de Algarrobo.

Sin proyectos en televisión, en medio de aprietos económicos y tratando de mantener a flote su restaurante en Tunquén, decidió cambiarse de casa a un lugar más cerca de sus familiares.

Todo sobre Famosos chilenos

"Tengo sentimientos encontrados"

A TiempoX confesó que desde el inicio de la crisis sanitaria "me faltaba inspiración y yo sin inspiración me empiezo a opacar. La televisión cambió mucho, ya no hay espacio para una. Yo lo pasé mal en un momento, porque se me cayeron todos los proyectos cuando partió toda esta locura de la pandemia".

Comentó que para subsistir tuvo que echar mano a sus ahorros y los retiros de AFP, ya que no solo tenía que mantenerse ella, sino también a su madre y hermana. Por lo mismo, se mudó a la playa para estar más cerca de ellas.

Pese a que la decisión la tiene feliz, también tiene nostalgia por dejar su residencia, en donde estuvo por más de una década viviendo.

"A ratos lloro, me acuerdo de muchas cosas"

"Tengo sentimientos encontrados, porque esta casa donde he vivido 11 años ha sido lo más estable que he tenido en mi vida. Antes me cambiaba de casa cada dos o tres años, siempre fui muy nómade y no tenía rollo con eso, pero esta que fue mi casa propia era todo. A ratos lloro, me acuerdo de muchas cosas, hay mucha historia en esta casa", confesó.

No obstante, su nuevo proyecto de vida la mantiene motivada, ya que además de estar más cerca de su restaurante, también tiene otros objetivos en carpeta.

"Tengo ganas de emprender, de trabajar en una radio local, tengo mi proyecto que aún no puedo adelantar nada, tengo muchos amigos allá también y tengo mis cosas", cerró.