Globos de Oro 2022: Esta es la lista de ganadores en cine y televisión

"El poder del perro", de Jane Campion, y la nueva versión de "Amor sin barreras", dirigida por Steven Spielberg, conquistaron los principales Globos de Oro este domingo, en una premiación sin ceremonia televisada, ignorada por Hollywood y anunciada por redes sociales.

El western "El poder del perro" es la segunda producción dirigida por una mujer en conquistar la estatuilla a la Mejor película dramática. "Amor sin barreras" conquistó el premio a la Mejor comedia o musical. Sus actrices Rachel Zegler y Ariana DeBose también ganaron los premios a la Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg's #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including:



•Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z