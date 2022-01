Hijo de Antonio Ríos es detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 8 años

Definitivamente no han sido días fáciles para el cantante Antonio Ríos, pues su hijo, Arnaldo Daniel Ríos, fue detenido por el delito de abuso de menores, tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 8 años en el año 2017.

El hijo del icónico cantante de cumbia es efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y tras ser denunciado durante el año 2020 por los padres de la pequeña, recién durante este sábado se concretó la detención del uniformado.

Bajo amenazas

Tal como indica el medio argentino Crónica, el primogénito del cantante de “Nunca me faltes” habría cometido el delito en el hogar de la menor en reiteradas ocasiones, donde incluso la habría amenazado con un arma de fuego: “Si vos contás algo yo mato a tu mamá” habrían sido las palabras de Daniel, indica la familia.

“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió”, contó Lorena, madre de la víctima, en una entrevista con el medio.

Todo sobre Famosos

“Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, recopila Infobae.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Ríos?

Antonio Ríos ha declarado que tiene 20 hijos, que han nacido a raíz de distintas relaciones amorosas, donde él mismo ha declarado que han sido cinco, e incluso llegó a convivir con 4 mujeres al mismo tiempo. A estos se le suman 14 nietos.

Incluso, fue hace unos meses donde reveló que fueron sus mismos hijos que le pidieron que se hiciera una vasectomía: "Siempre tengo algo por ahí y estoy bien así. Estuve en pareja cuatro veces; para la cantidad de hijos que tengo es poco, ¿no?", reveló en el programa argentino “Cortá por Lozano”.

Arnaldo Daniel Ríos pertenece a la fuerza de seguridad porteña desde 2018 y quedó detenido acusado del delito de abuso sexual reiterado agravado por haber sido cometido contra una menor.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.