Mon Laferte le escribió sentido mensaje a fallecido exnovio César Ceja: Le había dedicado "Tu falta de querer"

Esta semana, la cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, compartió una sensible noticia a través de su cuenta de Instagram, confirmando la muerte de quien fuera su pareja y productor musical, César Ceja.

La intérprete de "Amárrame", publicó en sus redes sociales 3 fotografías en donde aparece con el fallecido mexicano, junto a una sentida descripción en donde se despide de él y resume lo que significó para su vida.

"Fuiste mi mejor amigo y compañero"

El mensaje comienza señalando: "Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy, muy felices juntos".

"Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con más amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. Y cada 2 de mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas", agregó.

Laferte cerró su mensaje diciendo que "te amo chinito, descansa en paz". A pocas horas de haber publicado el posteo, la chilena recibió cientos de comentarios de condolencias, de parte de sus fanáticos que empatizan con el dolor por su luto.

César Ceja y Mon Laferte

César fue una figura clave en la vida de Mon Laferte, ya que además de ser su pareja, también fue su productor musical, con quien compuso varias de sus canciones más conocidas.

El mexicano trabajó para su disco "Desechable", que lanzó en 2011, mientras que también colaboró en la producción de "Tornasol", el tercer disco de la cantante que fue publicado en 2013.

Tras su rompimiento, Mon cayó en una fuerte depresión que la inspiró a componer "Tu falta de querer", la desgarradora canción que la catapultó en el circuito musical latinoamericano.

En una presentación que hizo cuando apenas comenzaba su carrera, tras su reinvención de Monserrat Bustamante a Mon Laferte, antes de interpretar la mencionada canción le advierte al público: "Tengo una canción súper triste... me pusieron el cuerno hace como un año. Me dio depresión, me quise suicidar. ¿Cómo se ríen? Pero si es verdad...".

