"Love is in the air": Conoce detalles del fenómeno turco que llegará a las pantallas de Mega

Solo un comentario en la cuenta oficial de Twitter de las teleseries turcas de Mega, bastó para que las fanáticas y fanáticos de las producciones otomanas se ilusionaran con el estreno de una nueva producción de dicho país.

"Son iki üç dört..." es el mensaje que se puede leer en el tuit, el cual fue interpretado como una señal de que la exitosa teleserie "Sen Çal Kapimi", conocida en Latinoamérica como "Love is in the air", estaría dentro de la carpeta de estrenos de Mega.

🤔son iki üç dört… 🎶 — Turcas Mega 🇹🇷 (@turcasmega) January 4, 2022

Lo anterior se debe a que "Son iki üç dört..." es una parte de la letra del opening de la teleserie turca antes mencionada, que se estrenó originalmente en 2020, y de inmediato causó furor entre los televidentes de todo el mundo.

¿De qué trata "Love is in the air"?

"Love is in the air" es protagonizada por los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin, y nos cuenta la historia de una joven estudiante de arquitectura llamada Eda, huérfana desde niña y que sueña con dedicarse al paisajismo.

Pareciera que todo va bien tanto en su vida personal como en sus estudios. Incluso le habían dado una beca para irse de intercambio a Italia. No obstante, de un momento a otro le cancelan el beneficio que le permitía pagar su universidad, por lo que queda sin la posibilidad de estudiar.

View this post on Instagram A post shared by Sen Çal Kapımı (@sencalkapimi)

Totalmente enfadada, la joven busca respuestas y culpa a uno de los financistas principales de la beca llamado Serkan, reconocido empresario turco soltero que muchas mujeres intentan conquistar.

Sin haberlo imaginado, sus vidas se cruzan y comienzan a fingir que se encuentran comprometidos ante todo el mundo, incluyendo a sus familiares y la prensa.

View this post on Instagram A post shared by FOX (@foxturkiye)

El amor entre sus protagonistas traspasó la pantalla y, en plenas grabaciones, comenzaron una relación sentimental que mantienen hasta el día de hoy.

Cabe destacar que todavía no hay fecha de estreno para "Love is in the air", aunque muchos ya se ilusionan con que su gran debut por las pantallas de Mega sea lo antes posible.

Escucha la canción de la teleserie:

