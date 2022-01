"Tengo dolor de cabeza, de oídos": Actriz Nathalie Vera de #PobreNovio se contagió de coronavirus

La actriz que interpreta a Génesis Vera en "#PobreNovio", Nathalie Vera, confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra contagiada de coronavirus.

Mediante varias historias de Instagram, la joven de nacionalidad venezolana reveló que tanto ella como su novio, con quien comparte departamento, están con Covid-19.

Durante la jornada del lunes 3 de enero, Nathalie preocupó a sus fans tras mostrar que se había hecho un test PCR para detectar si es que se había contagiado de la enfermedad. La mañana de este martes 4, informó a sus seguidores el resultado.

"Tengo dolor de cabeza"

"Los resultados estuvieron súper rápido, en la madrugada ya teníamos los positivos -por desgracia-, pero no es tanta la espera", fue lo primero que dijo en sus "stories".

Luego señaló que su novio, Abrahan, se encuentra "en perfectas condiciones, incluso hasta ayer (lunes 3 de enero) estaba haciendo pesas y ejercicios aquí en la casa", mientras que ella sí desarrolló síntomas.

"Yo tengo dolor de cabeza, dolor de oídos, tengo malestar, se me tapa la nariz, tengo tos (...) Yo quería el 2022 bien positivo y aquí está el positivo", indicó, mientras mostraba un pantallazo en donde aparece el resultado del PCR.

Posteriormente, contó cómo fueron los primeros signos que la alertaron sobre el contagio. "El domingo en la noche sentí como malestar, como que me quería dar gripe básicamente. Me tomé un paracetamol y me tiré a dormir".

"Ayer en la mañana (lunes 3 de enero) me fui a hacer un test de antígenos, el cual salió positivo de una vez. Como esos test se pueden equivocar, me vinieron a hacer un test de PCR a la casa (...) y bueno, positivo, y aquí estamos", agregó.

¿Qué pasa con "#PobreNovio"?

Al dar a conocer el resultado de su examen, fueron muchos los que le preguntaron qué es lo que pasa con las grabaciones de "#PobreNovio", en el sentido si estas se tendrán que suspender o no por su contagio.

La joven contestó que "hace aproximadamente dos semanas no he ido a grabar porque no he tenido pauta, de hecho, la semana pasada me hicieron un PCR como todas las semanas y salió negativo".

"No he tenido contacto con ninguno de mis compañeros y las grabaciones de esta semana, donde estaba mi personaje, se corren para luego cuando yo termine mi cuarentena. El resto de mis compañeros sigue grabando, gracias a Dios no he tenido contacto con ellos. Todo tranquilo", cerró.

